USD (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09 EURO (Alış - Satış) : 6,78 - 6,79

Cumhuriyet'ten skandal haber!

Cumhuriyet gazetesi, Şanlıurfa'da yapılan terör operasyonlarında gözaltına alınan teröristlerin yere yatırılmasından rahatsız oldu.

Güncel / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:00
Cumhuriyet'ten skandal haber!

Şanlıurfa Halfeti'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 komiser yardımcısı şehit olurken, 2 polis yaralanmıştı.

Çatışmanın ardından bölgede kuş uçultulmazken, yapılan operasyonlarda  çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CUMHURİYET RAHATSIZ OLDU

Gözaltına alınan teröristler elleri kelepçeli halde yere yatırılırken, Cumhuriyet gazetesi bu görüntüden rahatsız oldu.

Cumhuriyet gazetesi şehitlere değil teröristlere üzülürken, yapılan mualemeyi 'işkence' olarak nitedi.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

ŞehitCumhuriyetŞanlıurfaCumhuriyet GazetesiTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı