Cumhuriyet'ten skandal haber!

Şanlıurfa Halfeti'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 komiser yardımcısı şehit olurken, 2 polis yaralanmıştı.



Çatışmanın ardından bölgede kuş uçultulmazken, yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



CUMHURİYET RAHATSIZ OLDU



Gözaltına alınan teröristler elleri kelepçeli halde yere yatırılırken, Cumhuriyet gazetesi bu görüntüden rahatsız oldu.



Cumhuriyet gazetesi şehitlere değil teröristlere üzülürken, yapılan mualemeyi 'işkence' olarak nitedi.