Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Devlet, adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adaletin olmadığı devlet yıkılmaya mahkumdur.



BM Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke güya adalet dağıtıyor. . Yok böyle bir şey. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız aslında bir adalet arayışının gereğidir. Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlara nasihat çekiyor ve insanları aldatıyorlar.



Dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden anlayış adil bir yapı olamaz.



Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardın ardına gelmiştir. Devlet ve millet tarihimiz adaletli duruşumuzun tezahütleri ile doludur.



Adalet teşkilatımız bir dönem FETÖ'nün ağır saldırılarına maruz kaldı.



Son 17 yıldır fiziki imkanlarından insan kaynağına kadar her alanda adalet teşkilatını güçlendirmeye çalıştık.



Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukuk içinde hesap vermektir.



Kalplerin sapkın ideolojisinde kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir.



'BANA GÖRE ÖNCELİKLİ KANUN DEĞİL, HUKUKTUR'



Milletimizin ve devletimizin başına musallat olan karşılarında adalet savaşçılarımız olan hakim ve savcılarımızı bulmuştur. Hakim ve savcının en büyük murakıbı kendi vicdanıdır. Bana göre öncelikli olan kanun değil, öncelikli olan hukuktur. Kanun yazılır geçer ama hukuk, hak ve halk arasındaki bütünlüktür. Adalet öyle bir kavram ki, kimi durumda zulümle arasındaki fark bir soğan kabuğu kadar incedir.



Hakim ve savcı işini kötü yaptığında toplumun vicdanında telafisi olamayan bir yara açılır.



Adalet bayrağı yükseldiğinde dünyada tek bir yoksul tek bir mazlum kalmaz.



Önünüze gelen dosyalardan, bilgilerden bir tekini bile yanlış değerlendirmeniz gerçekten vahim sonuçlara yol açabilir. Bu görev en küçük ihmali ve rehaveti kaldırmaz.



YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasilerin sınırları zorladığı görüyoruz.



Bir Genel Başkan dün grup toplantısında yargı mensuplarıyla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti.



Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır.



Hukukun verdiği kararlar eleştirilebilir ama bu eleştiri içerikle ilgili olur.



Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yüceltip aksi durumda yerden yere vuran zihniyeti şiddetle kınıyorum

