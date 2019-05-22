AYM'den Osman Kavala'nın başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş adamı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı.



Yüksek Mahkeme 1 Kasım 2017'den beri tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.



OSMAN KAVALA KİMDİR?



1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.



Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.



İletişim yayınlarının kurucularından olan Kavala; TESEV yönetim kurulu üyeliği, Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği ile Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği yapıyor.