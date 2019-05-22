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9 yaşındaki çocuğun feci ölümü

İstanbul Eyüpsultan’da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşerek yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:19
9 yaşındaki çocuğun feci ölümü
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Eyüpsultan Bülbüldere Mahallesi Bağ sokak içerisinde kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşen İhsan Baran Geldi (9) isimli çocuk İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan İhsan Baran Geldi’nin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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