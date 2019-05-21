USD (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05 EURO (Alış - Satış) : 6,74 - 6,75

Yeni Zelanda’daki saldırının faili terörizmle suçlanacak

Christchurch’deki iki camide 51 kişiyi katleden terörist, cinayetlere ek olarak terörizmle suçlanacak Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.

Dünya / 21 Mayıs 2019 Salı 09:33
Yeni Zelanda’daki saldırının faili terörizmle suçlanacak

Yeni Zelanda'da Chirstchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen Brenton Tarrant hakkında polisin terörizm suçlamasıyla dosya hazırladığı bildirildi.

Yeni Zelanda emniyetinden yapılan açıklamada, saldırgan Tarrant'ın, cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak, 2002 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında 'terör eyleminde bulunmak' suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Kararın, emniyetin Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi, Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosu ile görüşmeleri sonucunda alındığı aktarılan açıklamada, 'Suçlama 2002 tarihli Terörizmi Önleme Yasası'nın 6A bölümündeki terör eylemi suçunu işleyen Brenton Tarrant'a karşı yapıldı.' ifadeleri yer aldı.

Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.

Emniyet yetkilileri, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın 2 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Tarrant hakkında 51. cinayet suçlamasının yapıldığını bildirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.
Yeni Zelanda’daki saldırının faili terörizmle suçlanacak Yeni Zelanda’daki saldırının faili terörizmle suçlanacak Yeni Zelanda saldırganının bağlantısı ortaya çıktı Yeni Zelanda saldırganının bağlantısı ortaya çıktı Yeni Zelanda'da ölü sayısı 50'ye yükseldi Yeni Zelanda'da ölü sayısı 50'ye yükseldi Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da Camilere saldıran terörist mahkemeye çıkarıldı Camilere saldıran terörist mahkemeye çıkarıldı Ekşi Sözük yazarına jet soruşturma Ekşi Sözük yazarına jet soruşturma Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü Diyanet İşleri Erbaş: 'İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır' Diyanet İşleri Erbaş: 'İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı Yeni Zelanda katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmiş Yeni Zelanda katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmiş Cami saldırganının Türk düşmanlığı Cami saldırganının Türk düşmanlığı

Terör EylemiTerörizmYeni ZelandaSilahlı SaldırıChristchurch


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı