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Eyüpsultan'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Metro şantiyesindeki güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 5 kişi, bir makara kabloyu çaldı.

3. Sayfa / 21 Mayıs 2019 Salı 10:10
Eyüpsultan'da metro şantiyesinde silahlı soygun
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Eyüpsultan'da metro şantiyesindeki güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 5 zanlı, bir makara kabloyu çalarak uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Çırçır Metro İstasyonu'nun şantiye alanına gelen 5 kişi, güvenlik görevlisini silahla tehdit etti. Şantiyede bulunan bir makara elektrik kablosunu çalan şüpheliler, araçla olay yerinden uzaklaştı.

Görevlinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak : AA

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