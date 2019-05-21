Endonezya'da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da 17 Nisan’da yapılan yalnızca iki adayın yarıştığı Devlet Başkanlığı seçiminin galibi Joko Widodo oldu.



Ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ile mücadele eden Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo oyların yüzde 55.50’ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Oyların yüzde 44,50’sini alan Prabowo ise seçim sonuçlarını reddetti. “Yasal yollara” başvuracağını ifade eden Prabowo, destekçilerine ise sakin olmaları çağrısında bulundu. Subianto ve destekçilerinin başkent Jakarta’da protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.



32 bin güvenlik görevlisi sokaklarda



Olası eylemlere karşı başkent Jakarta ve genelinde 32 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiği öğrenildi. Güvenlik görevlileri seçim komisyonu ofisleri önünde konuşlandırılırken, polis seçim sonuçlarının açıklamasının ardından düzenlenmesi beklenen eylemleri bombalı saldırılarla kana bulamayı planlayan terör örgütü DEAŞ yanlısı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.



Endonezya Seçim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 17 Nisan’da yapılan seçimde 192 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu kaydedildi.



2014 yılından bu yana Endonezya Devlet Başkanlığı görevini yürüten 57 yaşındaki Widodo, 2012-2014 yılları arasında Jakarta Valisi olarak görev yapmıştı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.