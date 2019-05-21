Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Mayıs 2019 dolar - euro fiyatları)

Dün 6,00-6,08 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 6,0287'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,0360 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,7350'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 7,6610 seviyesinden alıcı buluyor.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1149, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,2700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,07 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, ticaret savaşları ve Körfez'deki gerilim nedeniyle artan jeopolitik riskler gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Çinli teknoloji devi Huawei'nin kara listeye alınmasına neden olan kararı sonrası Çin tarafından misilleme gelebileceği yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oluyor.



Jeopolitik riskler açısından gündemin odağında yer alan ABD-İran geriliminde ise taraflardan gelen açıklamalar takip ediliyor.



Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9650'nin önemli destek, 6,0650'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.