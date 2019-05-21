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Danıştay'dan flaş yolluk kararı!

Danıştay memurların görev yolluğu ödemesi ile ilgili çok önemli karara imza attı. Sözleşmeli imam olarak görev yaparken memur olarak atanan ancak görev yolluğu verilmeyen imamı haklı buldu. İdare mahkemesinin ret kararını bozdu.

Ekonomi / 21 Mayıs 2019 Salı 12:12
Danıştay'dan flaş yolluk kararı!

Danıştay'dan flaş yolluk kararı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde sözleşmeli imam olarak görev yaparken kadroya geçen ve Karabük'e tayini çıkan imama yol ücreti verilmedi.

İdare mahkemesine başvuran imam ret yanıtı aldı. Bunun üzerine karara itiraz edildi.

Danıştay Onikinci Darisi yaptığı incelemede imamı haklı buldu ve yol ücreti ile ilgili idare mahkemesinin kararını bozdu.

DANIŞTAY KARARININ TAM METNİ

DanıştaySözleşmeli


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