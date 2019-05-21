Danıştay'dan flaş yolluk kararı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde sözleşmeli imam olarak görev yaparken kadroya geçen ve Karabük'e tayini çıkan imama yol ücreti verilmedi.



İdare mahkemesine başvuran imam ret yanıtı aldı. Bunun üzerine karara itiraz edildi.



Danıştay Onikinci Darisi yaptığı incelemede imamı haklı buldu ve yol ücreti ile ilgili idare mahkemesinin kararını bozdu.



DANIŞTAY KARARININ TAM METNİ