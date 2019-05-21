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Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya üzerinden 11 bin 78 personel alınacağını duyurdu.

Yaşam / 21 Mayıs 2019 Salı 17:10
Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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