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Akçakale'de DEAŞ'lı 2 kadın yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi kırsalında terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

3. Sayfa / 21 Mayıs 2019 Salı 15:18
Akçakale'de DEAŞ'lı 2 kadın yakalandı

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla 2 kadın teröristin geçtiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma, ilçe kırsalında C.B. (19) ve B.S. (18) adlı DEAŞ üyesi 2 teröristi yakaladı. İlk etapta sığınmak için Türkiye’ye geçtiklerini savunan C.B. ve B.S.’nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki incelemesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlendi.

Sorgulamalarında terör örgütü üyesi olduklarını itiraf eden şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede ’terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklandı. Kaynak : İHA

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İtirafTerör ÖrgütüJandarmaJandarma Komutanlığı


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