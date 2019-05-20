YSK gerekçeli kararını bugün açıklamayacak (Yedek üye itirazına ret)

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin toplantısını tamamladı. Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak.



Seçimin iptaline karşı oy veren 4 üye gerekçeli karara şerhlerini hazırlamak için süre uzatımı talep etti. İptal yönünde oy veren 7 üye ise yazımı tamamladı.



Kapsamlı gerekçeli kararın yarın ya da çarşamba açıklanması bekleniyor.



YEDEK ÜYE İTİRAZINA RET



YSK, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı da reddetti.



Kurul, 6 Mayıs'ta 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti.



Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırıldı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması.



İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtildi.



3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edildi.

