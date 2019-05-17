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Türk balet Efe Burak gümüş madalya ile döndü

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Sanat Dalı lisans 2 öğrencisi Efe Burak İtalya’dan gümüş madalya ile döndü.

Kültür-Sanat / 17 Mayıs 2019 Cuma 10:28
Türk balet Efe Burak gümüş madalya ile döndü

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Sanat Dalı lisans 2 öğrencisi Efe Burak İtalya'dan gümüş madalya ile döndü.

İtalya' da düzenlenen 'Uluslararası Dans Yarışması Spoleto 2019' adlı bu prestijli yarışmada dünyanın pek çok ülkesinden gelen dansçılarla yarışan Efe Burak Seniors kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yüzde 5 eğimli olan sahnede çeyrek final de ‘'Paris Ateşi' yarı finalde ‘' Diana & Acteon ‘' finalde de ‘' La Bayadere ‘' eserleri olmak üzere 3 performans sergilediğini ifade eden Efe Burak uluslararası bir yarışmada derece almaktan ve okulunu başarıyla temsil etmekten mutlu olduğunu, ayrıca bu başarısında ona destek veren öğretmenlerinin de büyük rol oynadığını söyledi.


















Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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