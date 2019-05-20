Kırklareli'nde öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kantinci tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesindeki ilkokulda öğrenim gören 7 kız öğrenci, kantin işletmecisi S.A'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi. Aileler, Demirköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Bunun üzerine jandarma ekipleri, S.A'yı evinde gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.



Kaynak : AA

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