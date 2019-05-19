USD (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05 EURO (Alış - Satış) : 6,74 - 6,75

Kars'ta arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

Kars’ta iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 19 Mayıs 2019 Pazar 17:27
Kars'ta arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı
Video için tıklayın

Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyünde iki aile arasında arazi yüzünden kavga çıktı. Daha sonra büyüyen kavgada silahlar çekildi. Silahların ateşlendiği kavgada H.G., M.G., B.G, A.P., R.G. ve N.G. hayatını kaybetti. A.G., F.D., Ö.D, H.G., E.G. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar oyla yerine giden ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Kars Harakani Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaralıdan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 3'ü ise Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı
Öte yandan Sarıkamış Çamyazı köyünde çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından polis Sarıkamış Devlet Hastanesi ve Kars Harakani Devlet Hastanesi önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Özel Hareket ve Çevik Kuvvet ekiplerinin önlem aldığı hastane önlerinde adeta kuş uçurtmuyor. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Silahlı KavgaJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı