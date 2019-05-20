Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: 249 gözaltı kararı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonlarda, 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı personel temini sınavlarında gerçekleştirdiği usulsüzlükler üzerine soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, o sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturmada, 249 kişinin örgüt üyeliği tespit edildi.
43 ilde yürütülen operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.