Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: 249 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı personel temini sınavlarında gerçekleştirdiği usulsüzlükler üzerine soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, o sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturmada, 249 kişinin örgüt üyeliği tespit edildi.



43 ilde yürütülen operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.