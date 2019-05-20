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Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: 249 gözaltı kararı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonlarda, 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

Güncel / 20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:28
Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: 249 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı personel temini sınavlarında gerçekleştirdiği usulsüzlükler üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, o sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturmada, 249 kişinin örgüt üyeliği tespit edildi.

43 ilde yürütülen operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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