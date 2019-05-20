Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacak ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, zamanla az bulutlu 29



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31



Adana: Parçalı ve az bulutlu 31



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29 Kaynak : İHA

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