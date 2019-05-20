Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın!

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacak ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29 Kaynak : İHA

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