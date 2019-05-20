Bakan Selçuk: Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değil

Twitter'dan açıklama yapan Selçuk, şu mesajı paylaştı:



'Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok.'







MEB: Matematik 12. sınıfta kariyer dersi olarak yapılandırıldı



Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



'Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır.'

