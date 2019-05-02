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TEM'de zincirleme kaza

TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi kamyonun altında sıkıştı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 02 Mayıs 2019 Perşembe 10:30
TEM'de zincirleme kaza

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İspartakule Mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde hızla ilerleyen lüks otomobil, arıza yaptığı için aynı şeritte duran kamyona arkadan çarptı. O sırada aracındaki arızayı onarmaya çalışan sürücü, kamyonun altında sıkıştı. Kamyona çarpan lüks otomobil, sol şeride savrularak otomobil ile minibüse çarptı.

4 aracın karışmış olduğu zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken polis, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya çalıştı. TEM Edirne istikametinde trafik kilitlendi.



Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kamyon sürücüsü de hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerinin ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.


PolisEdirneLüks Otomobil


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