Sandıklarda usulsüzlükle ilgili 32 ayrı soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, suç duyurularının bir kısmını AK Parti ve MHP, bir kısmını da sandık sayımlarında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları yaptı.



Bu suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaları araştırmak amacıyla 32 ayrı soruşturma açtı.



Soruşturmalar kapsamında savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.



Bilgilerin ulaşmasının ardından savcılık, bu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100'ün üzerinde kişiyi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.



'Görevi kötüye kullanma' ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un' ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında, bu şüphelilerden 10'unun ifadesine başvuruldu.



Savcılığın ifade alma işlemi sırasında şüphelilere 'daha önce bir seçimde görev alıp almadığı', 'seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği', 'sandık sayımının nasıl yapıldığı', 'tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı' şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.



Sandık başkanı ve üyesi olma şartları araştırılacak

Öte yandan, Maltepe İlçe Seçim Kurulunca ilçede görevlendirilen sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili bir gazete haberine ilişkin de resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığının araştırıldığı belirtildi.