Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5), saat 17.00 sıralarında gözden kaybolmuştu.



O saatten sonra aranan 2 çocukla ilgili güzel haberi, yaklaşık 17 saat sonra Rize Valisi Kemal Çeber verdi.



Vali Çeber, kayıp çocukların ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını açıkladı. Çeber, 'İki çocuğu ormanlık alanda bulduk, sağlık durumları iyi' dedi.