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Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde sorun

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: 'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir'.

Teknoloji / 02 Mayıs 2019 Perşembe 16:11
Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde sorun

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.' ifadesini kullandı. Kaynak : AA

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