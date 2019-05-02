AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Sandıkta hile yapmaya dönük işlemleri çok net görüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleri ile ilgili, "İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Yavuz, "CHP'nin sözcüleri baştan beri maddi gerçeği yakalamaya dönük değil, kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye dönük çıkışlar yapmaktadır ve beyanlarda bulunmaktadır." dedi.



İstanbul'daki sandık kurullarına ilişkin soruşturma ile ilgili de Yavuz, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak 'kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunulur' konusuna bir süredir çalışıyoruz." şeklinde konuştu.