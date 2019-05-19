Yurdun batısı ısınacak doğusu üşüyecek!

Meteoroloji'den alınan ve yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Sakarya, Kocaeli'nin doğusu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR



İHA'da yer alan habere göre yağışların Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



DOĞU'DA SICAKLIK DÜŞECEK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



İSTANBUL: Parçalı yer yer çok bulutlu 24



İZMİR: Parçalı ve az bulutlu 32



ADANA: Parçalı bulutlu 30



ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu 25



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



TRABZON: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



ERZURUM: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23



DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu 28