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THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den İstanbul'a giden Türk Hava Yollarına (THY) ait Boeing 777-36N ER tipi uçak bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı.

Dünya / 19 Mayıs 2019 Pazar 12:56
THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı

Tahran'daki THY yetkililerinden alınan bilgiye göre THY uçağı, Hindistanlı bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Kalp krizi geçiren yolcunun ambulansla Tahran'da bir hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi. Uçağın yakıt ikmalinin ardından seferine devam edeceği aktarıldı.

Kaynak : AA

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Kalp KriziTahran


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