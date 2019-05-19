THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı

Tahran'daki THY yetkililerinden alınan bilgiye göre THY uçağı, Hindistanlı bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Kalp krizi geçiren yolcunun ambulansla Tahran'da bir hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi. Uçağın yakıt ikmalinin ardından seferine devam edeceği aktarıldı.



Kaynak : AA

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