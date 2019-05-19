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Jandarma'dan dev Türk bayrağı

Konya’da, İl Jandarma Komutanlığı bahçesine dev Türk bayrağı dikildi.

Yaşam / 19 Mayıs 2019 Pazar 10:54
Jandarma'dan dev Türk bayrağı
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Jandarma’nın 180. kuruluş yıl dönümü anısına merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesindeki İl Jandarma Komutanlığı binası ve tesislerin yer aldığı yerleşkeye dev Türk bayrağı dikildi. 65 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan bayrağın 15 metreye 23 metre büyüklüğü ile 345 metrekarelik olduğu öğrenildi.

Konya’da dikili en büyük Türk bayrağının asıldığı direk 4 ay süren çalışmaların ardından tamamlandı. Geceleri hava durumuna göre 6 farklı renkte ışıklandırılan Türk bayrağı şehrin birçok noktasından görülerek dikkat çekiyor. Kaynak : İHA

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İl Jandarma Komutanlığı


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