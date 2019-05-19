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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz." dedi.

Siyaset / 19 Mayıs 2019 Pazar 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi 100'üncü yıl etkinliğine başlıyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzemek gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar.' diye konuştu.

'Daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz'

Erdoğan, 'Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz.' dedi.


Cumhurbaşkanı19 MayısTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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