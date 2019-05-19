7 savaş uçağı birden indi!

Amerikan AP haber ajansının dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, Endonezya civarında düzenlenen tatbikatta herkesi şaşırtan anlar yaşandı.



Yetkililer, Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan 7 savaş uçağının acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.



Dassault Rafale tipi uçaklar, uçak gemisinden havalandıktan 90 dakika sonra kötü hava koşulları yüzünden Endonezya'nın Aceh bölgesindeki Sultan İskender Muda Hava Üssü'ne indi.