Yemen'de 80 Husi öldürüldü

Yemen'in güneydeki Ed-Dali vilayetine bağlı Kutuba ilçesinde çıkan çatışmalarda aralarında birlik komutanının da olduğu 80 Husi öldürüldü.



Yemen ordusuna ait 'September Net' internet sitesinin haberine göre, halk direniş güçleri destekli askeri güçler, Dali ilinde iletmeyi sürdürüyor.



Husilerden geri alınan Kutuba ilçesinde çıkan çatışmalarda aralarında Muhammed es-Senhani adlı saha komutanının da olduğu 80 Husinin öldürüldüğü, onlarca militanın da yaralandığı ifade edildi.



Öte yandan askerlerin, Husilere ait çok sayıda askeri araç, silah ve mühimmata el koyduğu belirtildi.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet güçleri ile Hızam Emni güçlerinin Husilerin elindeki Kutuba ilçesine dün sabah 3 cepheden operasyon düzenlediği, operasyon sonucu ilçenin tamamında kontrolün sağlandığı belirtilmişti.



Kaynak : AA

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