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Sürünerek hırsızlık yapmaya çalıştı

İstanbul Silivri’de sürünerek bir eve girmek isteyen hırsız, evin alarmının çalmasıyla koşarak kaçtı. Hırsızın süründüğü ve kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 18 Mayıs 2019 Cumartesi 09:41
Sürünerek hırsızlık yapmaya çalıştı
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Silivri Mimarsinan Mahallesi’nde bir evi gözüne kestiren hırsız, iftar saati sonrasında harekete geçti. Zanlı, çevredeki vatandaşlara görünmemek için evin girişindeki merdivenleri sürünerek çıktı. Ağır hareketlerle ilerleyen hırsız merdivenlerden çıktıktan sonra evin alarmı çalmasıyla koşar adımlarla uzaklaşarak bahçe duvarında atlayıp kayıplara karşıtı. Hırsızın sürünerek eve girdiği ve koşar adımlarla kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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MimarsinanHırsız


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