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Suriyelilere müdahale etmek isterken kendi silahı ateş alan asker şehit oldu

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde görevli Piyade Er Ertuğrul Üstün, sınırdan Türkiye’ye geçmeye çalışan iki kişiye müdahale ettiği sırada kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Güncel / 18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:32
Suriyelilere müdahale etmek isterken kendi silahı ateş alan asker şehit oldu

Alınan bilgilere göre, Reyhanlı İlçesi Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu (Beşaslan) sorumluluk sahasında nöbetçi olan P. Er Ertuğrul Üstün (21), Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan iki Suriye uyruklu şahsa müdahale ettiği esnada duvarın üzerinden aşağıya düşerek kendi silahının ateş alması sonucu boynundan yaralanarak olay yerinde şehit oldu.

Şehit P. Er Ertuğrul Üstün'ün Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu ve öğle saatlerinde havayolu ile memleketine gönderileceği ve ikindi namazı sonrasında düzenlenecek tören ile Niğde'nin Kayırlı köyünde defnedilecek. Kaynak : İHA

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ŞehitKayırlıSuriyeReyhanlı


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