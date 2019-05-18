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Pakistan'da AIDS skandalı: Doktor 510 hastaya HIV pozitif bulaştırdı

Pakistan'da AIDS hastası bir doktor, 410'u çocuk 510 kişiye virüs bulaştırdı. Gözaltına alınan doktorun, virüsü kasten bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor.

Sağlık / 18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:55
Pakistan'da AIDS skandalı: Doktor 510 hastaya HIV pozitif bulaştırdı

Pakistan'ın güneyinde kırsal bir bölgede Bibi ailesi köyde yaşıyor.

Aile dertli çünkü 10 yaşındaki oğulları Ali Reza, AIDS hastalığına yol açan virüs olarak bilinen HIV taşıyor.

Anne, 'Oğlumuzun HIV pozitif olduğunu duyduğumuz gün yıkıldık. Uykusuz geceler geçirdik. oğlumuzun yeniden sağlıklı olmasını diledik. Nasıl üzülmeyelim. Oğlumuz 10 yaşına yeni bastı' dedi.


Ali Rıza ve annesi

Ancak Ali Rıza, bölgede HIV'e yakalanan tek çocuk değil. Onun gibi 410 çocuk daha var.

Virüsün çocuklara AIDS hastası bir doktordan bulaştığı tahmin ediliyor. Doktor gözaltına alındı. Hastalığı kasten mi bulaştırdığı araştırılıyor.

Bir sağlık çalışanı, 'Şimdiye kadar 13 bin 800 kişiyi taradık. Hiçbiri yüksek risk grubunda değildi. 510'u HIV pozitif çıktı. bunlardan 410'u çocuk, 100'ü yetişkin' açıklamasını yaptı.



Skandal, HIV vakalarının bir bölgede, üstelik çocuklar arasında yoğun olarak görülmesiyle ortaya çıktı.

197 milyon nüfuslu Pakistan'da Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı 23 bin HIV vakası var. Sağlık Bakanlığı yetkilileri virüsün genellikle kullanılmış şırıngadan bulaştığını belirtiyor.

Sağlık BakanlığıPakistanSağlık Çalışanı


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