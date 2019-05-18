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İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile savaş olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, "ABD ile savaş olmayacak" dedi.

Dünya / 18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:11
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile savaş olmayacak

Çin ziyareti sonrasında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş istemediğini vurgulayarak ”Ancak Trump'ın etrafında oturanlar sadece İran karşısında ABD'yi güçlü kılmak için onu savaşa sürüklemekteler” ifadelerini kullandı.

Zarif, ABD ile herhangi bir savaşın gerçekleşmeyeceğini belirterek ”Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ifade ettiği gibi savaş olmayacaktır. Çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de diğerlerinin İran'a savaş açmak gibi bir hayalleri olabilir. Ancak ABD içerisinden İran halkına yönelik tehditlerin açıklığa kavuşması lazım”ifadelerini kullandı.

New York ziyaretinde daha önce işaret ettiği “B timi” vurgusunun Amerikalılar tarafından da bilindiğini ancak kimsenin bu gerçeği dile getirmeye cesaret edemediğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif ”ABD tüm önceliğini İsrail'e verdi” şeklinde konuştu.

Nükleer anlaşmanın uluslararası toplum tarafından korunması gerektiğini vurgulayan Zarif, nükleer anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak komisyonun taahhütlerine uymaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, geçtiğimiz hafta başlayan Asya ziyareti kapsamında Türkmenistan, Hindistan, Çin ve Japonya'yı ziyaret etmişti. Kaynak : İHA

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