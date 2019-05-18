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Cannes'da Türkiye damgası

72’nci Cannes Film Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde Türk Günü Resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte ulusal ve uluslararası sinema ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

Kültür-Sanat / 18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:08
Cannes'da Türkiye damgası
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 72’nci Cannes Film Festivali çerçevesinde “Türk Günü Resepsiyonu” gerçekleştirildi.

Resepsiyon, sinema ve sanat dünyasının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Türkiye’deki film çekim lokasyonlarının, cast, set, görsel efekt ve diğer teknik imkanlar ile ülkemizde çekilen ünlü Hollywood prodüksiyonlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi büyük beğeni topladı.

Bakan Ersoy ise yaptığı konuşmada yeni sinema kanunuyla yabancı film yapımcılarına sağlanacak desteği anlattı. Bakan Ersoy, Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılara Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadar katkı verileceğini vurguladı.

Gecede ayrıca, moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın sürdürülebilirlik temalı defilesi davetlilere sunuldu. Konuklara Türk mutfağından lezzetler ile Türk kahvesi ikramı yapılan gecenin sonunda perküsyon sanatçısı Burhan Öcal sahneye çıktı. Öcal, sevilen Türkçe şarkılara getirdiği özgün ve ritmik yorumuyla, dünyanın dört bir yanından gelip Cannes’da buluşan konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Festivalin önemli mekânlarından Majestic Beach’te düzenlenen geceye, uluslararası sinema, sanat, moda, gastronomi, turizm, medya ve iş dünyasından çok sayıda konuk ile birlikte, Türkiye’den Revna Demirören, Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, Sabah Gazetesi Yazarı ve ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı, Şamdan Genel Yayın Yönetmeni Bülent Cankurt, Harper’s Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, Wilma Elles, Nefise Karatay, Esra Bilgiç Töre gibi isimler katıldı.

Kaynak : İHA

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