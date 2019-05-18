31 ilde 49 müze bugün ücretsiz

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM himayelerinde bu yıl Avrupa’da 15’incisi kutlanacak "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 49 müze bugün kapanış saatinden sonra 23.00’e kadar ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.



18 Mayıs 2019 Avrupa Müzeler Gecesi’nde Türkiye çapında geceye kadar açık olan müzeler şunlar:



"1- Adana Müzesi



2- Amasya Müzesi



3- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi



4- Ankara Cumhuriyet Müzesi



5- Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi



6- Ankara Etnografya Müzesi



7- Antalya Müzesi



8- Alanya Müzesi



9- Side Müzesi



10- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi



11- Aydın Müzesi



12- Bartın Amasra Müzesi



13- Burdur Müzesi



14- Bursa Arkeoloji Müzesi



15- Çanakkale Troya Müzesi



16- Çorum Müzesi



17- Edirne Müzesi



18- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi



19- Erzurum Atatürk Müzesi



20- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi



21- Gaziantep Arkeoloji Müzesi



22- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi



23- Hatay Arkeoloji Müzesi



24- İstanbul Arkeoloji Müzeleri



25- İstanbul Ayasofya Müzesi



26- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi



27- İzmir Arkeoloji Müzesi



28- İzmir Atatürk Müzesi



29- İzmir Efes Müzesi



30- İzmir Ödemiş Müzesi



31- Kahramanmaraş Müzesi



32- Kastamonu Müzesi



33- Kocaeli Müzesi



34- Konya Mevlana Müzesi



35- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi



36- Mardin Müzesi



37- İçel Müzesi



38- Muğla Fethiye Müzesi



39- Muğla Marmaris Müzesi



40- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (Açılışı yapılması halinde)



41- Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi



42- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi



43- Niğde Müzesi



44- Samsun Gazi Müzesi



45- Sivas Müzesi



46- Sinop Müzesi



47- Şanlıurfa Müzesi



48– Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi



49- Uşak Müzesi". Kaynak : İHA

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