Şehit babasına yapılan büyük saygısızlık!

Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminde şehit olan Batuhan Ergin'in ailesinin verdiği iftar yemeğine katıldı.



Şehit Batuhan'ın babası Ahmet Ergin'le sohbet eden Şener, yapılan utanmazlığı köşesine taşıdı.



'ALIŞVERİŞİ KESTİLER'



15 Temmuz'dan sonra Ortaköy esnafının kendisiyle alışverişi kesitiğini söyleyen baba '“15 Temmuz'dan sonra selamlaştığım, konuştuğum kişilerin yüzde 40'ı artık benimle konuşmuyor. Hatta alışverişi de kestiler”dedi.



'UTANMAZLIK'



Duydukları karşısında kızgınlığını gizleyemeyen Şener '15 Temmuz gecesi bu ülkenin şerefli milleti FETÖ'cülere direnirken, bakkallarda makarna, ekmek, bankamatikte para, yani Batuhan'ın deyimiyle “erzak” peşindeki korkakları biliyordum. Kızdığım sadece utanmazlıkları oldu.' diye yazdı.



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