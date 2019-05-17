USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

PKK'nın işbirlikçisi yakalandı!

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Adliyesi ve Hükümet Konağı’na yönelik eylem planı yapan teröriste destek sağlayan işbirlikçi yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 17 Mayıs 2019 Cuma 10:22
PKK'nın işbirlikçisi yakalandı!
Video için tıklayın

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne lojistik destek sağlayan, Çermik İlçe Adliyesine ve Hükümet Konağı'na yönelik planlanan eylem öncesinde keşif-istihbarat çalışmalarında bulunduğu tespit edilen 'Agır' kod adlı N.D. isimli terörist işbirlikçisinin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır'ın Çermik ilçesi merkezinde belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Agır kod adlı N.D. isimli terörist işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etme suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.





Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Hükümetİl Jandarma KomutanlığıDiyarbakırYardım ve Yataklık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı