İmamoğlu'nun 10 bin lira istediği isimde yeni teklif!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Ahmet Kekeç hakkında tazminat davası açtı. 10 bin liralık tazminat davasına Kekeç'ten ise ilginç bir karşılık geldi.



Kekeç, İmamaoğlu'na 10 bin lira değil 20 bin lira vereceğini yazarken, dikkat çeken bir teklifte bulundu



Teröristlerin sürekli İmamoğlu'na destek açıklaması yaptığına vurgu yapan Kekeç, şunları yazdı;



'Mahkemeye başvurmuş, hakkımdaki yığınla ceza davasına ek olarak, bir de “tazminat davası” açmış. Kazanırsa, hem 10 bin TL'mi alacak, hem de beni hapse yollayacak...



Kendisine bir teklifim var.



Kabul ederse, 10 değil, 20 bin TL vereceğim.



Malum, FETÖ'cü hesaplar, sürekli Ekrem İmamoğlu lehinde paylaşımlarda bulunuyor. Öyle ki, “Her şey çok güzel olacak” sloganı bile, ilk kez, bir FETÖ'cü tarafından tedavüle sürülmüştü.



Sadece FETÖ'cüler değil...



PKK'lılar da sürekli İmamoğlu lehinde paylaşımlarda bulunuyor.



Geçen hafta Bese Hozat ve Duran Kalkan, “Desteğimiz İmamoğlu'na...” diye açıklama yaptılar.



Teklifim şu:



Ekrem İmamoğlu, çıkıp, isim vererek, “Sizin desteğinize ihtiyacım yok, düşün yakamdan!” diyecek ve başta Fetullah olmak üzere o teröristleri elinin tersiyle itecek!



Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel