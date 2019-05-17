USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

Esra Erol'da ekibine saldırı

Esra Erol’da programının muhabiri ve kameramanı, canlı yayında saldırıya uğradı.

Televizyon / 17 Mayıs 2019 Cuma 14:59
Esra Erol'da ekibine saldırı

Moldova vatandaşı Nina, Esra Erol'un programına çıkarak gözyaşları içinde dini nikâhlı beraber olduğu Ü.D.'nin 1,5 yaşındaki oğlunu kaçırdığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine Esra Erol olayın izini sürmek amacıyla ekibini harekete geçirdi.

Ekip olayı çözmek için anne ile birlikte canlı yayın yapmak üzere Antalya'ya gitti. Muhabir Caner Toygar, kameramanıyla birlikte görev başındayken çocuğu kaçırdığı iddia edilen Ü. D. tarafından saldırıya uğradı. Ü.D. program ekibine şiddet uyguladı. İş adamı olduğu belirtilen Ü.D.‘nin saldırısı kameralara da an be an yansıdı. Yaşanan saldırının ardından Esra Erol yayında “Bizi kimse yıldıramaz velayet konularında haksız olan tarafın her zaman peşinde olacağız ve onların kâbusu olmaya devam edeceğiz”dedi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Caner ToygarCanlı YayınEsra ErolMuhabir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı