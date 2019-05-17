Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine cevap

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Samsun'da programlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edilen MHP Lideri Devlet Bahçeli de programa katılacak.