Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine cevap

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Samsun'da programlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edilen MHP Lideri Devlet Bahçeli de programa katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlenecek programlara Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in de aralarında bulunduğu liderleri davet etti.
DEVLET BAHÇELİ DE SAMSUN'A GİDİYOR
MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da düzenlenecek etkinliklere katılacak.
ÜÇ PARTİ LİDERİ YER ALACAK
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağıa programda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Vatan Parti Lideri Doğu Perinçek bulunacak.