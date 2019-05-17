Çiftlik Bank davasında tahliye

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının 6. duruşmasında, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.



Sistemin yazılımcısı olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Düzgün Genç'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.



Duruşma ise 4 Temmuz'a ertelendi. Çiftlik Bank davasında 3 bin 762 mağdur var, dolandırılan para miktarı 1 milyar 140 milyon lira.



Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık ''örgüt kurmak'' ve ''nitelikli dolandırıcılık''la suçlanıyor. Sanıklar hakkında 75 bin yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşma geçen hafta cuma günü başlamıştı.