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Birleşmiş Milletler’den kritik açıklama

BM'den yapılan açıklamada, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor" ifadelerine yer verildi.

Dünya / 17 Mayıs 2019 Cuma 18:43
Birleşmiş Milletler’den kritik açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki tek vilayet olan İdlib ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor" denildi.

Esed rejimi son dönemde İdlib'e saldırılarını artırmış durumda.

Birleşmiş MilletlerİdlibSuriyeSaldırı


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