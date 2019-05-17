ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi

Türkiye 1975 yılında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nde (GTS) tercihli muameleyi almış ve Türk mallarının ABD’ye gümrüksüz giriş yapmaları sağlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump imzasıyla yayımlanan bildiride, “Ekonomik gelişme seviyesine bağlı olarak, Türkiye’nin 17 Mayıs 2019’da yürürlüğe girecek şekilde GTS’den yararlanan ülke olmasının uygun olmadığına karar verdim” ifadeleri yer aldı.



Trump, 4 Mart’ta kongreye mektup göndererek, Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkarmak istediğini beyan etmişti. Trump bu kararına gerekçe olarak da Türkiye’nin artık ekonomik açıdan gelişmiş olmasını göstermişti.



ABD’de 1974’te yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 1975’te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor. ABD’nin Türkiye’den GTS kapsamı ithalatında tarım ürünleri, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar, mücevherat, plastik, makine aksam ve parçaları ön planda yer alıyor.



Kaynak : İHA

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