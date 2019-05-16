Yaş çay alım fiyatı açıklandı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak bakanlığın Rize'de ve bölgede yaptığı yatırımlarını sıralayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye dışında 30 tane daha ülkede çay üretildiğini hatırlattı.



'DÜNYANIN EN GÜZEL ÇAYI...'



“Dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz” diyen Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR'un bir devlet kuruluşu olmasına rağmen büyük bir ticari marka olduğunu belirtti.



Kimseye haber vermeden geçen günlerde Rize'ye gelerek çay bahçelerini incelediğini belirten Pakdemirli, yaşlı çay bahçelerinin artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı.



DESTEKLEMEYLE 3 LİRA 3 KURUŞ OLDU



Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklayarak “Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi. Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2 lira 90 kuruş olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 lira 3 kuruş olarak belirledik” dedi.