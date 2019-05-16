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WhatsApp geri adım attı! Merakla beklenen özellik tekrar ortaya çıktı

WhatsApp geçtiğimiz günlerde durdurduğu projeye yeniden start verdi. Popüler mesajlaşma uygulamasının merakla beklenen özellik tekrar ortaya çıktı.

Teknoloji / 16 Mayıs 2019 Perşembe 15:04
WhatsApp geri adım attı! Merakla beklenen özellik tekrar ortaya çıktı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer attığı geri adım ile gündemde.

WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan Android uygulamasından kaldırmıştı.

Sızan yeni görsellere bakılırsa popüler mesajlaşma uygulaması söz konusu özellik için yeninden düğmeye bastı.WhatsApp'ın beta güncellemesi ile birlikte tekrar uygulama içerisine eklenen özellik, çağrı ve durum ekranlarını da kapsıyor.

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