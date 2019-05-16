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Samsun'da koca dehşeti: 2 ölü!

Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan Gökhan Erçin silahıyla eşini öldürdükten sonra intihar etti.

3. Sayfa / 16 Mayıs 2019 Perşembe 09:22
Samsun'da koca dehşeti: 2 ölü!

Samsun'da bir koca boşanma aşamasında olduğu karısını vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olup aile problemleri yaşadıkları öğrenilen Gökhan Erçin (31) ile eşi Ayşenur Erçin'in(30) boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Bugün saat 06.45'te silah sesleri üzerine çiftin bulunduğu daireye gelen yakınları, genç çifti kanlar içinde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Polisin yaptığı ilk incelemelere göre koca Gökhan Erçin'in önce karısı Ayşenur Erçin'i vurduğu, daha sonra da aynı silahla kendisini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Olay yerinde, olayda kullanılan 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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