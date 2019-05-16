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PKK'nın takım sorumlusu etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta dün etkisiz hale getirilen teröristlerden Canfeda kod adlı Mehdi Danış’ın terör örgütü PKK’nın sözde Gabar Dağı Nevser alanı hareketli takım sorumlusu olduğu belirlendi.

Güncel / 16 Mayıs 2019 Perşembe 13:37
PKK'nın takım sorumlusu etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli mezra bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen PKK'lılardan Canfeda kod adlı Mehdi Danış'ın PKK'nın sözde Gabar Dağı Nevser alanı hareketli takım sorumlusu olduğu belirlendi.

Kendal Batman kod adlı Enes Biçen'in ise sözde Gabar Dağı Nevser alanı bölgesinde bulunduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.





Kaynak : İHA

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Gabar DağıMehdiJandarma


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