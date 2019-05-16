USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

ÖSYM'den adaylara 'saat' uyarısı

ÖSYM tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019İSG 1. Dönem) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı

Eğitim / 16 Mayıs 2019 Perşembe 16:50
ÖSYM'den adaylara 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, İSG 1. Dönem adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak sınava girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavların yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

İş Güvenliğiİş Sağlığı ve GüvenliğiGiriş BelgesiNüfus CüzdanıKimlik Kartı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı