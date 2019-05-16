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Merkez Bankası'ndan dikkat çeken açıklama!

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 6,20'den 6,43'e, enflasyon beklentisini ise yüzde 16,23'ten yüzde 16,68'e çıkardı.

Ekonomi / 16 Mayıs 2019 Perşembe 14:48
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken açıklama!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e, yıl sonu dolar beklentisi ise 6,20'den 6.43'e yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15.38'den yüzde 15.48'e çıktı.

2019 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 iken, bu anket döneminde yüzde 1,48 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,88 ve yüzde 1,10 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,23 iken, bu anket döneminde yüzde 16,68 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,38 iken, bu anket döneminde yüzde 15,48 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,06 ve yüzde 12,34 olarak gerçekleşti.

DolarCumhuriyetDöviz KuruTürkiyeMerkez Bankası


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