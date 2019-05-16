Konut satışlarında büyük düşüş!

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azalarak 84 bin 403 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 481 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.



Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 519 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 4 bin 797 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 oranında azalış göstererek 10 bin 793 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 27,4 ile Artvin oldu.







DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 73 BİN 610 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 73 bin 610 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 441 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,8 oldu. Ankara 6 bin 258 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 175 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Hakkari oldu.



33 BİN 443 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33 bin 443 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 424 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 429 konut satışı ile Ankara ve bin 900 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 50 BİN 960 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalış göstererek 50 bin 960 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 57 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 58,5 oldu. Ankara 5 bin 90 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 897 konut satışı ile İzmir izledi.







YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 82,1 ARTTI



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2019'da ilk sırayı bin 839 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 676 konut satışı ile Antalya, 210 konut satışı ile Ankara, 201 konut satışı ile Bursa ve 142 konut satışı ile Yalova izledi.



ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI



Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 533 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 395 konut ile Suudi Arabistan, 332 konut ile İran, 202 konut ile Kuveyt ve Rusya Federasyonu izledi.